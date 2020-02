CALCIO E MOTORI Futsal, Manuel Poggiali alla Virtus Il due volte iridato delle moto è ufficialmente un giocatore dei neroverdi, coi quali si allenava già da qualche mese.

La Virtus Futsal ha ufficializzato il tesseramento di Manuel Poggiali, che si allenava in neroverde già da qualche mese. Il campione iridato di 125 e 250 non è nuovo alle esperienze nel calcio a 5, avendo già militato, come laterale, nel Pennarossa e nel Tre Fiori.



