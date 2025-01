FUTSAL Futsal, Matteo Selva: "San Marino è questo, i ragazzi hanno dimostrato le loro qualità"

Dopo la "strigliata" con il Kosovo è arrivata la reazione della Nazionale Under 19 di Futsal che ha conquistato un pareggio prestigioso contro l'Azerbaijan, per la soddisfazione del CT Matteo Selva.

"Dopo la partita del Kosovo sono venuto qua e ho detto che non era stata una prestazione commentabile perché noi non eravamo quelli, lo sapevamo. Dopo la partita ci siamo parlati ieri e abbiamo cercato di capire i motivi, forse un po' la tensione del debutto, però io li conosco da almeno un paio d'anni questi ragazzi, stiamo facendo un campionato veramente importante, prestazioni importanti e questa è la dimostrazione del lavoro che stiamo facendo, noi siamo questi, San Marino è questo".

La ciliegina sulla torta è un punto in una competizione internazionale, sappiamo che per San Marino è sempre molto difficile...

"Sì, poi l'Azerbaijan ha dato quattro gol al Kosovo, è una squadra veramente forte, noi siamo stati fortissimi e probabilmente forse meritavamo anche qualcosina in più perché ci sono state diverse occasioni dove potevamo fargli male, quindi c'è un po' di rammarico forse per la partita col Kosovo perché secondo me era abbordabile e avremmo fatto qualcosa di veramente unico. Un risultato del genere è comunque meraviglioso, anche un pareggio è qualcosa di fantastico. Un bilancio molto positivo perché comunque sia abbiamo avuto tante difficoltà, tanti infortuni, anche prima del torneo però questi ragazzi avevano qualcosa di grande da dimostrare e forse la prima partita abbiamo preso un 1-2 pesante, non ce lo meritavamo però ci è servito per dare quella qualcosa in più oggi. Complimenti ai ragazzi, prendiamo i complimenti che ci hanno fatto perché ce li siamo meritati tutti".

