Futsal, Mattia Casadei è il nuovo CT della Nazionale Under 19

Mattia Casadei è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Under 19 di Futsal di San Marino. L'allenatore sammarinese, già collaboratore tecnico di Osimani, guiderà i biancazzurrini nelle prossime qualificazioni agli europei di categoria in programma a gennaio 2027 proprio sul Titano. Lo staff tecnico sarà completato da Fabio Gasperoni (collaboratore tecnico), Gianpaolo Brighi (preparatore dei portieri), Lorenzo Bollini (preparatore atletico) e Francesco Morri (Team Manager).

San Marino sarà impegnata nel turno preliminare delle qualificazioni agli Europei contro Gibilterra, Kosovo ed Estonia. Casadei è il terzo CT nella storia dell'Under 19 dopo Roberto Levani e Matteo Selva.

