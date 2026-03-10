Futsal, Murata a un passo dalla vittoria della regular season

La stagione regolare del futsal si chiude qui, o quasi, almeno per quanto riguarda la prima posizione. Il Murata batte 3-0 la Virtus nello scontro diretto della 25^ giornata e scappa a +9 sui neroverdi, diretti inseguitori, un distacco quasi incolmabile. Non solo, il Tre Penne cade rovinosamente nella sfida contro La Fiorita e resta a propria volta a -9 dai bianconeri, per altro scoprendo il fianco al possibile, a questo punto probabile, aggancio o sorpasso di Montegiardino, ora a -3 dalla squadra di Città ma con due partite in meno rispetto ai biancazzurri.

Due goal in apertura e uno in chiusura - senza subirne, nel mezzo - è quanto basta al Murata per avere ragione della Virtus: sblocca la gara Aruci all'8', raddoppia Moretti al 10', chiude Protti al 61'. E così, ora la classifica dice bianconeri primi con 63, neroverdi secondi a 54 e Tre Penne affiancati ad Acquaviva. Contro La Fiorita, i biancazzurri perdono 3-8, con ben cinque reti dei gialloblù già nel primo tempo. Per Montegiardino segnano Chezzi (3), Bernardi, Giuccioli, Raschi, Cecchini e Bologna, alla squadra di Città non servono la doppietta di Pari e la rete di Gabrielli.

Dietro, successo importante della Folgore, che batte 3-1 il Fiorentino (goal di Ercolani, Muccioli e Ambrosini, per i rossoblù a segno Moroni) e rosicchia tre punti al Pennarossa, battuto 3-2 dal Cailungo (Meloni, Toccaceli e Sarti rispondono ad Angelini e Verri). La squadra di Chiesanuova resta quinta, ma ora a +4 su Falciano.

Alla Folgore risponde il Cosmos, che batte 4-1 il San Giovanni, annullando l'immediato vantaggio di Magalotti con una tripletta di Bacciocchi e il goal di Francioni. I gialloverdi momentaneamente agganciano la Juvenes Dogana e staccano di tre il Domagnano, in attesa del posticipo di giovedì proprio tra queste due squadre. Chiude le gare del lunedì sera la vittoria del Faetano, per 3-2, sul Tre Fiori (doppietta di Fortunati e goal di Guidi, contro le reti di Severi e Casadei per il club di Fiorentino). Un successo importante, perché ora il Faetano è 11°, scavalcando la Libertas, e ha messo sette punti tra sé e il Tre Fiori.

I risultati del 25° turno: Cosmos - San Giovanni 4-1, Tre Penne - La Fiorita 3-8, Tre Fiori - Faetano 2-3, Cailungo - Pennarossa, 3-2, Virtus - Murata 0-3, Fiorentino - Futsal 1-3, Domagnano - Futsal giovedì alle 22, Palestra di Acquaviva. Riposa la Libertas.







