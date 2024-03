FUTSAL Futsal, Nazionale in Irlanda del Nord per due amichevoli

La Nazionale di Futsal è volata in Irlanda del Nord per sfidare i padroni di casa in due amichevoli, come preparazione per le prossime qualificazioni agli Europei. Oggi alle 16 è in programma la prima partita, domenica alle 11 la seconda.

Sono 12 i giocatori convocati dal CT Roberto Osimani.

Portieri: Gian Luca Geri, Jacopo Pazzini, Mattia Protti

Centrali: Daniele Maiani, Luca Zafferani

Laterali: William Cavalli, Andrea Ceccoli, Alex Mattioli, Samuel Toccaceli

Pivot: Lorenzo Cecchini

Universali: Danilo Busignani, Andrea Ercolani

