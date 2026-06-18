Futsal, nuovi formati per campionato e Titano Futsal Cup

Stagione nuova, formato nuovo per le competizioni del futsal sammarinese. Resta invariata solo la Supercoppa che sarà sempre tra le vincitrici di campionato e coppa. Entrambe andate nella bacheca del Murata, motivo per cui, a contendere il trofeo ai bianconeri, ci sarà la Virtus, finalista in Titano Futsal Cup.

Cominciamo dal campionato, che a partire dal prossimo anno qualificherà ai playoff le prime 8: di fatto, viene eliminato il turno preliminare, che coinvolgeva anche le squadre comprese tra 9° e 12° posto. Quarti e semifinali si giocheranno su andata e ritorno e, in caso di parità dopo i 120', ci saranno i supplementari, ma non i rigori: se dopo i tempi extra non ci sarà una vincitrice, passerà la meglio piazzata in stagione regolare. Viceversa, le finali, per lo scudetto e il 3° posto, saranno in gara secca e procederanno, se necessario, fino ai calci di rigore.

Nella Titano Futsal Cup invece resta la novità dell'anno scorso, ossia la settimana della Final Eight per assegnare il titolo, mentre cambia la fase precedente, quella del turno preliminare. Niente più sorteggio, gli accoppiamenti saranno determinati dall'ordine della classifica del campionato al termine del girone d'andata. Essendoci 15 squadre, la capolista sarà ammessa direttamente alla Final Eight, dunque la 2ª affronterà la 15ª, la 3ª la 14ª e così via. E anche il tabellone della seconda fase seguirà l'ordine della classifica al giro di boa: qualora una squadra eliminasse una meglio piazzata, manterrebbe comunque la propria posizione di partenza. Sia il turno preliminare che le sfide della Final Eight si giocheranno in gara secca, con eventuali supplementari e rigori in caso di necessità.







