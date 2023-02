FUTSAL Futsal: operazione riuscita per Samuel Toccaceli Il giocatore si era infortunato il 6 febbraio durante la partita Tre Fiori - Domagnano

Ha avuto esito positivo l’operazione per Samuel Toccaceli. Il calciatore della Nazionale Sammarinese di Futsal e del Tre Fiori si è infortunato lo scorso 6 febbraio in uno scontro di gioco durante la sfida tra i suoi gialloblu ed il Domagnano riportando la rottura del piatto tibiale. L’operazione è stata eseguita dal dott. Gianluca Camillieri e dal dott. Simone Grana del Modulo Funzionale di Traumatologia dello Sport nel reparto di Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale di Stato di San Marino. I tempi di recupero sono stimati in 6-7 mesi.

