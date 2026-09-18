FUTSAL Futsal, Pennarossa e La Fiorita travolgenti all'esordio. Ok il Murata Chiesanuova e Montegiardino segnano 7 e 6 goal, il Faetano sorprende il Tre Penne

Futsal, Pennarossa e La Fiorita travolgenti all'esordio. Ok il Murata.

Il Pennarossa esordisce con sette goal, La Fiorita con sei. Finiscono con due larghe vittorie le gare di debutto nel Campionato sammarinese di futsal 2026/27 delle squadre più attese del torneo. Chiesanuova batte 7-2 il Domagnano, una delle formazioni più solide dello scorso anno e che ha confermato il nucleo centrale della propria rosa. A segnare la prima rete stagionale dei biancorossi è il miglior marcatore dello scorso campionato, Danilo Busignani, fresco di trasferimento al Pennarossa, ma in rete va anche chi, con lui, ha dominato gli ultimi tornei, il portiere Mattia Protti. Vince 6-1, nella non scontata sfida con la Juvenes Dogana, La Fiorita, spinta dalle reti di Ercolani, Pasqualini (2), Chezzi, Pellegrini e Zafferani.

Parte con una vittoria - di misura - anche il cammino dei campioni di San Marino in carica, il Murata, che in estate ha cambiato tantissimo: 3-2 è il punteggio con cui i bianconeri battono la Folgore, nell'incontro di apertura del torneo. Decidono le reti di Molinas, Mattioli e Recober. Largo successo per la Libertas, che batte 5-1 il Cailungo, chiudendo la sfida nel giro di mezzora, mentre il Faetano sorprende il Tre Penne, quarto in regular season lo scorso anno. I gialloblù battono Città 3-1, con reti di Taddei, Rossi e autogoal di Dellamotta, che vanificano quella di Tassitano. Chiudono il quadro due pareggi: quello per 2-2 tra la Virtus, vicecampione uscente, e il Cosmos, e quello per 1-1 nel derby tra Fiorentino e Tre Fiori.

I risultati del 1° turno:

Folgore - Murata 2-3

Faetano - Tre Penne 3-1

Libertas - Cailungo 5-1

Virtus - Cosmos 2-2

Juvenes Dogana - La Fiorita 1-6

Pennarossa - Domagnano 7-2

Fiorentino - Tre Fiori 1-1

Riposa il San Giovanni.

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