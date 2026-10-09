Futsal: Pennarossa e Murata a punteggio pieno, primo "urrà" per il Domagnano

Il Pennarossa e il Murata non fanno sconti: anche nella quarta giornata del Campionato sammarinese di futsal, le due capolista vincono. Per entrambe arriva un successo senza subire reti: 4-0 a favore dei biancorossi sulla Virtus, 2-0 dei bianconeri sul Tre penne, seconda e quarta dello scorso campionato, che proprio non riescono a ingranare. Se per Acquaviva sono almeno arrivati quattro punti, finora, Città è ultima in classifica, con zero risultati positivi.

A pari del Tre Penne c'è il San Giovanni, sconfitto per 6-1 dal Faetano, nella partita con più largo scarto del turno. È il secondo successo per i gialloblù, spinti dalle doppiette di Rossi e Fortunati. Ai piani alti, restano imbattute La Fiorita e Cosmos, appaiate a 10 punti, al terzo e quarto posto. Montegiardino batte 5-3 la Folgore, grazie a un primo tempo chiuso sul 3-1 e a una ripresa in cui le squadre si sono equivalse (nel finale espulso Pellegrini tra i gialloblù), Serravalle supera 3-0 il Tre Fiori, segnando due reti tra il 60' e il 61'.

Chiudono il programma la seconda vittoria della Libertas e il primo successo del Domagnano. I granata battono 5-2 la Juvenes Dogana, segnando quattro delle proprie cinque reti nella ripresa, mentre i giallorossi superano 4-1 il Cailungo, penultimo con un punto. Turno di riposo per il Fiorentino.

I risultati del 4° turno:

La Fiorita - Folgore 5-3

San Giovanni - Faetano 1-6

Tre Penne - Murata 0-2

Juvenes Dogana - Libertas 2-5

Tre Penne - Pennarossa 0-4

Cosmos - Tre Fiori 3-0

Cailungo - Domagnano 1-4

Riposa il Fiorentino.







