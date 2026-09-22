FUTSAL Futsal: Pennarossa ok col Tre Fiori, ma che fatica. Dilaga la Folgore Chiesanuova passa per 2-1 e resta a punteggio pieno. Stasera tocca a Murata e Virtus, giovedì La Fiorita

Futsal: Pennarossa ok col Tre Fiori, ma che fatica. Dilaga la Folgore.

Il Pennarossa resta a punteggio pieno dopo due giornate del Campionato sammarinese di futsal, ma stavolta il Tre Fiori gli rende la vita molto più difficile. Dopo il 7-2 con cui aveva aperto il torneo, Chiesanuova vince per 2-1 contro i gialloblù di Fiorentino, spinta dai goal di Gasperoni e Morini, inframmezzati dal momentaneo pareggio di Bernardi.

Di punteggi larghi, però, nelle prime cinque partite del turno se ne vede solo uno: il 6-1 con cui la Folgore stende il Tre Penne e dove spica la tripletta di Abbruciati. Nelle altre gare arrivano i primi successi di Cosmos e Fiorentino. La squadra di Serravalle batte 3-1 il San Giovanni, quella rossoblù supera 1-0 il Domagnano. Infine, primi punti per Cailungo e Juvenes Dogana, che pareggiano per 1-1. Stasera toccherà a Murata e Virtus, giovedì l'ultimo incontro del turno, tra La Fiorita e Faetano, riposa la Libertas.

I risultati del 2° turno:

Cosmos - San Giovanni 3-1

Cailungo - Juvenes Dogana 1-1

Tre Fiori - Pennarossa 1-2

Domagnano - Fiorentino 0-1

Tre Penne - Folgore 1-6

Murata - Virtus stasera ore 22 (Palestra di Acquaviva)

La Fiorita - Faetano giovedì ore 22 (Palestra di Acquaviva).

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