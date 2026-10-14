FUTSAL
Futsal, prima vittoria del Tre Penne: 6-3 alla Libertas
Granata sconfitti per la prima volta in stagione, i biancazzurri rimontano nel finale
Prima vittoria stagionale per il Tre Penne Futsal di Federico Muccioli, che infligge alla Libertas la prima sconfitta nel Campionato sammarinese in corso. I biancazzurri battono i granata 6-3 nel posticipo del martedì, valido per il quinto turno, imponendosi in rimonta. Partito sotto per 2-0, il Tre Penne trova il pareggio sul 3-3 per poi completare il sorpasso al 39' con il rigore di Zandoli e chiudere la sfida con la doppietta di Cola.
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