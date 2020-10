Futsal: rinviata Folgore-Faetano per un caso di positività

La gara tra Folgore e Faetano in programma questa sera e valevole per la terza giornata del Campionato Sammarinese di futsal è stata rinviata a seguito di una positività riscontrata in seno alla Folgore dopo l’ultima giornata di Titano Futsal Cup. Ne dà notizia la Federazione Sammarinese Gioco Calcio che ha subito attivato il protocollo sanitario: il gruppo squadra giallorossonero è stato sottoposto a quarantena fiduciaria e a breve verrà completato il giro di tamponi.

La data del recupero della gara non è stata ancora programmata.