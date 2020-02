FUTSAL Futsal, rinviata l'11ª giornata del Campionato Sammarinese

La FSGC ha rinviato a data da destinarsi l'11^ giornata del Campionato Sammarinese di Futsal in programma lunedì 2 marzo in quanto le squadre non hanno potuto svolgere le regolari sedute di allenamento.



