SAN MARINO Futsal: riprendono gli allenamenti in vista della ripresa del campionato a marzo

Anche le competizioni di futsal si preparano a tornare in scena. I club potranno riprendere gli allenamenti da lunedì 21 febbraio. Dopo che la stagione regolare è stata interrotta a metà dello scorso mese di dicembre per la sosta invernale e successivamente sospesa per l’aggravarsi della situazione pandemica. Non ancora fissata la ripresa delle competizioni ufficiali, ma si ipotizza la seconda settimana di marzo.

