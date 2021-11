EURO UNDER 19 Futsal: San Marino - Andorra 1-7 I Titani chiudono con un gol di Cecchini un girone da record

San Marino chiude senza un altro miracolo, ma con il pieno di buone notizie. Vince Andorra per 7-1 e con pieno merito, ma i ragazzi di Selva hanno confermato quanto di buono detto di loro nei giorni scorsi. Anche se basta il pari per l'accesso al main draw, Andorra gioca una super partita e la sblocca con Albino che sfrutta da corner uno schema risultato efficace.

All'improvviso svantaggio i sammarinesi provano a reagire immediatamente, ma una palla vagante sulla quale si avventa Novis porta troppo presto a quel 2-0 che consente ad Andorra di giocarla sul velluto. Un match già duro di suo, divenuto subito una montagna da scalare, e ci vuole tutta la personalità di cui i ragazzi di Selva sono in possesso per riemergere. Menghini davanti al portiere viene stoppato dall'ottimo Gutierrez.

[Banner_Google_ADS]



Va meglio a Cecchini: il pivot innescato da Pazzini tiene di fisico, controlla, si gira e trova il secondo gol in tre partite. Teoricamente riaperto il match resiste appena un minuto. La conclusione di Domenjo non da scampo a Pazzini. E mentre Andorra può dare spazio alle rotazioni senza colpo ferire, le troppe assenze tra i padroni di casa costringono Selva a qualche cambio di ruolo. Cecchini prova in paio di occasioni ad accorciare, ma il gol non arriva. Così quando Novis sigla il 4-1, all'intervallo le squadre ci vanno con la partita bella e chiusa. Ripresa con gli andorrani in controllo e i sammarinesi a provarci lodevolmente senza farsi scoraggiare dal punteggio.

Da un corner c'è Novis sul secondo palo a spingere la tripletta personale. Il quinto arriva in maniera del tutto casuale e poi Menghini va vicinissimo ad un gol da sigla televisiva. Preparazione super e super parata di Gutierrez per un'azione che meritava di più. Il 7-1 finale è merito di Plat, lo stesso merito col quale Andorra si qualifica per il main draw. Per San Marino sarà comunque un preliminary round da ricordare con la storica vittoria al debutto e i tanti ragazzi lanciati verso la nazionale maggiore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: