FUTSAL NAZIONALE Futsal: San Marino cede 3-2 in Irlanda del Nord La prima amichevole va ai padroni di casa trascinati dalla tripletta di Millar. Per i Titani i gol di Maiani ed Ercolani.

La Nazionale di San Marino di futsal perde 3-2 in amichevole contro l'Irlanda del Nord. La squadra del ct Roberto Osimani va in rete con Maiani ed Ercolani, mentre è una tripletta di Millar a decidere la sfida in favore dei padroni di casa.

