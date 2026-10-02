FUTSAL
Futsal, San Marino ospiterà il Turno Preliminare degli Europei U19
Si svolgerà a San Marino uno dei gironi del Turno Preliminare valido per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 19 di Futsal. I giovanissimi Titani sono stati inseriti nel raggruppamento con Gibilterra, Kosovo ed Estonia. Chi vince il Girone A va al Turno Principale, con la fase finale che si terrà in Kazakistan.
San Marino farà gli onori di casa il prossimo gennaio, nella finestra che va dal 19 al 24. Sarà la seconda volta per i biancazzurri che già ospitarono un girone nel novembre 2021, tra l'altro ottenendo il primo storico successo in gara ufficiale proprio contro l'Estonia.
[Banner_Google_ADS]