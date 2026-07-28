Futsal, sfida Nazionale consiglieri sammarinsei - Soggiorni culturali: stavolta vincono i soggiornanti 9-3 Seconda edizione della partita di calcio a 5 con rivincita, per i sammarinesi residenti all'estero. Un momento di contatto e per scoprire talenti

I partecipanti ai Soggiorni culturali si prendono la rivincita nella seconda partita di calcio a 5 organizzata contro la Nazionale consiglieri della Repubblica di San Marino. Per il secondo anno, i giovani sammarinesi residenti all'estero e arrivati sul Titano per un momento di incontro culturale hanno sfidato sul campo i politici, stavolta vincendo 9-3, durante un'iniziativa promossa dal Dipartimento Affari esteri in collaborazione con la Segreteria di Stato per lo Sport.

Al 44° Soggiorno hanno partecipato 26 tra ragazzi e ragazze, arrivati da Francia, Belgio, Argentina e Stati Uniti. La partita che hanno disputato a Fiorentino non è solo utile come punto di contatto, ma ha anche un valore propriamente sportivo, perché può servire per scoprire eventuali talenti da coltivare. Una cosa che si è già vista nella prima edizione, quando fu notata Angela Moraccini, residente a Detroit, e poi convocata per dei raduni della Nazionale femminile. Chissà che anche quest'anno non sia saltato all'occhio il talento di qualche altro giovane sammarinese.

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