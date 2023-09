FUTSAL Futsal: sorteggiati i calendari di campionato e Titano Futsal Cup

Futsal: sorteggiati i calendari di campionato e Titano Futsal Cup.

Alla Casa del Calcio hanno preso forma il calendario di Campionato Sammarinese ed il tabellone di Titano Futsal Cup. Nessuna limitazione per quanto riguarda il primo, dove le quindici squadre iscritte si sfideranno sull’arco di 30 giornate di stagione regolare prima dell’inizio della post-season. A differenza del calcio a undici, il campione di San Marino sarà determinato dalla corsa play-off. Le grandi protagoniste della passata annata debutteranno contro Tre Penne e Libertas: ai Granata l’ingrato compito di incrociare la Folgore, al club di Città invece l’esame Fiorentino al pronti-via.

Interessanti i confronti Virtus-Murata e Tre Fiori-La Fiorita, che potranno già dare un primo riscontro sulla rinnovata competitività di squadre alla ricerca di conferme o rilanciate nelle ambizioni. Il 26 settembre al Multieventi, Fiorentino e Folgore si contenderanno la Supercoppa Sammarinese. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 e la partita sarà trasmessa in diretta streaming su TITANI.TV e in chiaro su San Marino RTV (CH. 831 DTT).

