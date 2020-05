Futsal: stagione finita

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio ha decretato la sospensione definitiva del Campionato di Futsal e della San Marino Futsal Cup. La perdurante emergenza legata al COVID-19 e le relative misure di contenimento adottate dalle autorità politiche e sanitarie, non permettono una ripresa dell’attività agonistica di squadra. Prima del prossimo autunno, non riprenderanno nemmeno i tornei e le attività giovanili. I campionati sammarinesi Under 10 ed Under 12, così come i raduni settimanali dedicati al settore Under 8, sono definitivamente annullati e i titoli giovanili non saranno assegnati.