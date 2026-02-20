FUTSAL Futsal: stop Tre Penne, allunga il Murata. Colpi Folgore e San Giovanni La squadra di Città pareggia con Cosmos ed è agganciata dalla Virtus al secondo posto. La capolista va a +4

Il Tre Penne perde subito il terreno conquistato nel precedente turno e torna a -4 dal Murata, nel Campionato di futsal. Nella 22^ giornata, la squadra di Città pareggia 3-3 contro il Cosmos e, anzi, si salva dalla sconfitta nel recupero, come successo ai bianconeri nella precedente gara. Bianconeri che stavolta non fanno sconti e battono 8-0 la Libertas, allungando nuovamente sul secondo posto, con le doppiette di Dominella, Moretti e Mattioli e i goal di Contato e Aruci.

Dello stop del Tre Penne approfitta anche la Virtus, che aggancia i biancazzurri superando per 6-1 il Faetano. Ora il Murata guida con 54 punti e 20 gare disputate, seguono i neroverdi (20 gare) e il Tre Penne (21 gare) a 50. Dietro, un passo alla volta si sta rifacendo sotto La Fiorita, vincente per 5-0 sul Tre Fiori: la squadra di Montegiardino, con 45 punti, è ora a portata di sorpasso nei confronti del Tre Penne, perché ha ben due partite in meno rispetto alla squadra di Città.

I colpacci di giornata sono firmati Folgore e San Giovanni. La squadra di Falciano batte 4-3 il Pennarossa, quinto in classifica, a cui non serve il tentativo di rimonta nel finale, e si inserisce tra gli altri due club di Serravalle: guida il terzetto la Juvenes Dogana (con 20 partite giocate), vincente per 3-0 sul Fiorentino e sesta a 31 punti, segue la Folgore a 31, chiude il Cosmos a 29. Il San Giovanni, ultimo in graduatoria, supera per 2-1 il Domagnano, a sorpresa, con goal di Volpinari e Manzaroli nella ripresa, accorciando sul Tre Fiori.

I risultati del 22° turno: Juvenes Dogana - Fiorentino 3-0, Faetano - Virtus 1-6, San Giovanni - Domagnano 2-1, Libertas - Murata 0-8, La Fiorita - Tre Fiori 5-0, Cosmos - Tre Penne 3-3, Folgore - Pennarossa 4-3. Riposa il Cailungo.

