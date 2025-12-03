Futsal: torna a vincere la Virtus, ma il Murata rimane in testa

Dopo tre stop consecutivi, la Virtus torna a vincere nel Campionato sammarinese di futsal, sfogando contro il malcapitato San Giovanni tutte le reti che non era riuscita a segnare nelle precedenti giornate. L'11° turno vede i neroverdi vincenti per 15-0, con sei goal nel primo tempo e ben nove nella ripresa: doppiette per Zafferani, Cavalli, Dolcini, Mularoni e Stolfi.

Successo anche per il Murata, che mantiene la vetta a +3 sulla Virtus grazie al 6-2 inflitto al Domagnano. A segno tre volte De Angelis, e poi Moretti, Busignani e Morri, mentre i giallorossi replicano solo nel finale, con le reti di Pascucci e Menghi inutili ai fini del risultato.

Restano invariate anche terza, quarta e quinta posizione, con La Fiorita, Tre Penne e Pennarossa tutte vincenti. I gialloblù di Montegiardino schiantano per 9-1 il Fiorentino (e nelle prossime due giornate avranno la possibilità di accorciare sul Murata e di superare la Virtus, visto che riposeranno una di seguito all'altra), la squadra di Città batte 5-2 la Folgore, con tre goal nel finale di partita, e quella di Chiesanuova ribalta la sfida contro il Tre Fiori nel primo tempo: sotto 2-0, i biancorossi segnano a ripetizione nella ripresa, imponendosi per 5-3, grazie alla tripletta di Verri e alla doppietta di Maiani.

Della sconfitta della Folgore approfitta il Cosmos, che supera di misura la Libertas (5-4) e sale al sesto posto. Chiuderà il turno, stasera, la sfida tra Juvenes Dogana e Cailungo.

I risultati dell'11° turno: Fiorentino - La Fiorita 1-9, Tre Fiori - Pennarossa 3-5, Virtus - San Giovanni 15-0, Tre Penne - Folgore 5-2, Cosmos - Libertas 5-4, Domagnano - Murata 2-6, Cailungo - Juvenes Dogana stasera alle 22 (Palestra di Acquaviva). Riposa il Faetano.







