Futsal: tra una settimana i play-off con la Danimarca

La nazionale sammarinese di futsal

L'appuntamento con la storia per la Nazionale Sammarinese di Futsal si avvicina sempre di più. Solo una settimana agli spareggi per il turno di qualificazione ai prossimi Campionati Europei di calcio a 5 in programma nel 2022 che vedrà i ragazzi del CT Roberto Osimani impegnati nella doppia sfida alla Danimarca. Il 4 novembre la gara d'andata al "Multieventi", l'8 il ritorno in terra scandinava. Nonostante tutte le difficoltà del caso, la Nazionale si sta allenando da qualche mese con l'obiettivo ben chiaro in testa. Si cercherà di ripartire da ciò che di buono si era fatto a febbraio nel girone preliminare in Bulgaria, terminato con 4 punti grazie al pareggio conquistato proprio contro i padroni di casa e al 2-0 con Andorra firmato Mattioli e Moretti che ha regalato il primo passaggio del turno nella storia di una selezione biancazzurra.





In caso di vittoria con la Danimarca, San Marino finirebbe in un nuovo gruppo di qualificazione assieme ad Albania - già affrontata a Varna - Ucraina e Croazia. Un passo alla volta, però. Prima le due sfide in 4 giorni con quella d'andata che verrà trasmessa in diretta TV alle ore 18 su San Marino RTV, oltre alla diretta streaming sul sito (www.sanmarinortv.sm) e sulla pagina Facebook dell'emittente di Stato.