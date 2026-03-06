TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:34 Beccari: "In 24-48 ore tutti i sammarinesi che hanno espresso la volontà di rientrare saranno a casa" 12:00 La Polizia (scandinava) del Dialogo 10:37 Centri estivi 2026 a San Marino, iscrizioni dal 26 marzo: costi, date e plessi attivati 08:46 Giornata europea dei Giusti dell’Umanità: il messaggio della Reggenza 08:38 Rimini, 47enne arrestato per resistenza denuncia gli agenti della Polizia Locale: indaga la Procura 06:00 Gioco d’azzardo, nel Riminese 807 milioni nel 2024 e perdite per 116 milioni
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Futsal, Tre Penne ok nel posticipo e Virtus agganciata

I biancazzurri vincono 4-1 contro il San Giovanni, tornando al secondo posto

6 mar 2026
Foto: Fsgc/Pierini
Foto: Fsgc/Pierini

Il Tre Penne Futsal non stecca e aggancia la Virtus. Nel posticipo del 24° turno di campionato, un secondo tempo ricco di goal regala i tre punti alla squadra di Città contro il San Giovanni, ultimo in classifica, che si ferma alla rete del momentaneo 1-2 di Gracik. Una doppietta di Gamba e un goal a testa per Sabatino e Beninat valgono il 4-1 a favore dei biancazzurri.

La Virtus, bloccata sul 3-3 dalla Juvenes Dogana nelle gare del lunedì, è così ripresa, a quota 54 punti e a -6 dal Murata capolista, fermo restando che il Tre Penne abbia una gara in più rispetto a entrambe e un turno di riposo da osservare proprio a fine girone.

I risultati del 24° turno: Cailungo - Tre Fiori, Faetano - Murata, La Fiorita - Folgore, Libertas - Fiorentino, Juvenes Dogana - Virtus, Domagnano - Cosmos. Sal Giovanni - Tre Penne 1-4. Riposa il Pennarossa.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.