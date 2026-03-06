FUTSAL Futsal, Tre Penne ok nel posticipo e Virtus agganciata I biancazzurri vincono 4-1 contro il San Giovanni, tornando al secondo posto

Il Tre Penne Futsal non stecca e aggancia la Virtus. Nel posticipo del 24° turno di campionato, un secondo tempo ricco di goal regala i tre punti alla squadra di Città contro il San Giovanni, ultimo in classifica, che si ferma alla rete del momentaneo 1-2 di Gracik. Una doppietta di Gamba e un goal a testa per Sabatino e Beninat valgono il 4-1 a favore dei biancazzurri.

La Virtus, bloccata sul 3-3 dalla Juvenes Dogana nelle gare del lunedì, è così ripresa, a quota 54 punti e a -6 dal Murata capolista, fermo restando che il Tre Penne abbia una gara in più rispetto a entrambe e un turno di riposo da osservare proprio a fine girone.

I risultati del 24° turno: Cailungo - Tre Fiori, Faetano - Murata, La Fiorita - Folgore, Libertas - Fiorentino, Juvenes Dogana - Virtus, Domagnano - Cosmos. Sal Giovanni - Tre Penne 1-4. Riposa il Pennarossa.

