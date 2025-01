Futsal, U19: la gioia di Beccari e Dolcini

Sentiamo Mattia Beccari e Gabriele Dolcini

Assoluti protagonisti Mattia Beccari e Gabriele Dolcini, autori dei due gol che sono valsi il prezioso pareggio contro l'Azerbaijan.



Beccari: "Cercavamo di rifarci dalla partita contro il Kosovo, lì non eravamo veramente noi, volevamo dimostrare cosa eravamo veramente capaci di fare e credo che ci siamo riusciti. Sono cambiati l'approccio alla partita, l'aggressività con la quale siamo entrati in campo, l'attenzione nel pre-partita. Segnare in queste competizioni è un'emozione stupenda, con il pubblico, con i compagni ad esultare, è un'emozione fantastica".

Dolcini: "Sono molto contento del gol, ero molto felice ovviamente per la squadra, per il lavoro che abbiamo fatto durante questi mesi, questi anni in realtà, ero contento di aver pareggiato la partita. Probabilmente loro sono arrivati con il pensiero di vincere facile, però noi abbiamo dimostrato che dovevano sudarsi la vittoria e alla fine si è riusciti a portare a casa un pareggio".