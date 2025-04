CALCIO GIOVANILE Futsal U19: la San Marino Academy chiude con un ko la stagione Nell'ultima giornata di campionato la squadra di Matteo Selva è superata ad Acquaviva 6-4 dal Balca Poggese.

Si chiude con una sconfitta il campionato della San Marino Academy, battuta 6-4 dal Balca Poggese. Nonostante la vittoria, la compagine ferrarese resta fuori dai play off, mentre il quintetto sammarinese termina il campionato al terz'ultimo posto. La partita vede gli ospiti prendere il largo nel primo tempo, chiuso sul 5-0. Al 4' si aprono le danze. Manuel Ghebreselassie va in anticipo poi scarica un fendente che non da via di scampo a Rastelli. Passa meno di un minuto e la formazione di Giuseppe Gamberini raddoppia con Noa Bulgarelli che dalla distanza gonfia la rete sammarinese. Il quintetto di Matteo Selva prova a reagire ma è ancora il Balca Poggese ad andare a segno al 7' con Filippo Giargiana che su punizione trova lo spiraglio vincente. Il poker al 16' lo cala nuovamente Bulgarelli che da posizione defilata lascia partire il tiro che termina in fondo al sacco. Prima dell'intervallo gli ospiti si portano sullo 0-5. Azione personale di Ghebreselassie che poi mette al centro, la difesa sammarinese non riesce a liberare e Giargiana non ha difficoltà ad infilare la porta. Per vedere il primo gol della San Marino Academy bisogna aspettare il 5' della ripresa. Sandri respinge la conclusione di Laglia, Nicolò Mularoni si fionda sul pallone e lo spinge in rete. Il gol galvanizza i biancoazzurri che al 9' riducono ulteriormente lo svantaggio con Alessandro Lotti che corona una pregevole azione corale infilando l'estremo difensore ferrarese. Al 12' sono gli ospiti a ritrovare la via del gol con Leonardo Biondi che indisturbato mette dentro il pallone calciato sul secondo palo da Ghebreselassie. Tre minuti dopo terzo centro sammarinese con Luca Fortunati che chiude il dai e vai poi ribadisce in rete il tiro respinto dal portiere. L'ultimo gol del match a pochi secondi dalla fine lo realizza Simone Fortunati che calcia da posizione defilata sorprendendo l'estremo difensore avversario. Finale di gara, San Marino Academy-Balca Poggese 4-6.

Paolo Crescentini

