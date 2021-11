FUTSAL U19 Futsal U19: San Marino chiude il girone contro Andorra

Futsal U19: San Marino chiude il girone contro Andorra.

Nel pomeriggio si chiude il mini-girone di qualificazione agli Europei Under 19 di Futsal in svolgimento al Multieventi. Alle 15 si gioca Galles-Estonia mentre alle 18 tocca alla Nazionale di San Marino, allenata da Matteo Selva, contro Andorra capolista del raggruppamento. Ai pirenaici basta un pareggio per andare al turno successivo mentre per i biancazzurrini è l'occasione di riscattare il pesante 8-0 contro il Galles e provare a replicare lo storico successo ottenuto contro l'Estonia all'esordio.

