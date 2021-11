Futsal U19, San Marino crolla contro il Galles: 8-0 per i "Dragoni"

Non riesce a ripetersi la Nazionale Under 19 di Futsal dopo l'impresa contro l'Estonia. Nella seconda partita del mini-girone di qualificazione agli Europei di categoria – in svolgimento al Multieventi – subentra la stanchezza tra i ragazzi di Matteo Selva e soprattutto la forza di un Galles ferito nell'orgoglio dal ko all'ultimo secondo con Andorra. Così nasce il pesante 8-0 dei Dragoni, in vantaggio grazie al secondo centro consecutivo di Lyon. Nella prima frazione di gioco, però, i biancazzurrini sono presenti e se la giocano quasi alla pari tanto che i gallesi arrivano presto a 5 falli e nel finale concedono un tiro libero, calciato forte da Cecchini e respinto da Allen.









Nella ripresa non c'è storia, il Galles entra con un altro piglio sul parquet e San Marino si disunisce. Lo schema da punizione laterale libera Morris per il raddoppio mentre capitan Zanotti è anche sfortunato quando ci mette il piede sul cross basso di Edwards per il tris degli ospiti. Poi sale in cattedra Joe Thomas: il 4 beffa Pazzini – super contro l'Estonia – con un pregevole pallonetto e fa 4-0. I gallesi non si fermano più: l'errore di Menghini spiana la strada al mancino deviato di Owen, comunque efficace. Dall'altra parte i biancazzurrini vanno a centimetri dal gol della bandiera quando Tassitano centra il palo da posizione defilata. E' un fuoco di paglia perché Thomas fa doppietta e tripletta con due reti quasi in fotocopia: scatto a lasciare sul posto i diretti avversari e due diagonali sui quali Pazzini non può veramente nulla. Nel mezzo c'è spazio anche per il sinistro vincente di Perkins. Termina 8-0 per il Galles, San Marino dovrà leccarsi le ferite in vista dell'ultima sfida contro la capolista Andorra, sabato alle 18.