Comincia con una grande vittoria la Nazionale di San Marino under 19 di futsal. La squadra del ct Matteo Selva batte in rimonta i pari età dell'Estonia per 2-1 nella prima partita del girone di qualificazione agli europei di categoria. Al Multieventi l'Estonia va in vantaggio dopo 2'57 con Vain. Il pareggio sammarinese è di Tonini, mente il gol della vittoria arriva con Cecchini.