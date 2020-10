FUTSAL Futsal: un positivo in Nazionale; squadra in isolamento ma al lavoro per la Danimarca I giocatori – è doveroso precisarlo si legge nel comunicato FSGC - non si intendono sottoposti a quarantena, ma inseriti in una “bolla” di contenimento che peraltro è prevista dal protocollo Uefa attualmente in vigore.

Futsal: un positivo in Nazionale; squadra in isolamento ma al lavoro per la Danimarca.

Riscontrata una positività al Covid 19 all'interno della Nazionale di Futsal di San Marino che mercoledì 4 novembre affronterà la Danimarca sul Titano, poi il ritorno l'8 in Danimarca. L'atleta è stato subito isolato e preso in consegna dall’Iss. La squadra è stata invece posta in isolamento presso una struttura alberghiera del territorio. I giocatori – è doveroso precisarlo si legge nel comunicato FSGC - non si intendono sottoposti a quarantena, ma inseriti in una “bolla” di contenimento che peraltro è prevista dal protocollo Uefa attualmente in vigore.

