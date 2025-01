FUTSAL EURO UNDER 19 Futsal Under 19, San Marino-Kosovo 1-7

Severa sconfitta per L'Under 19 della gara inaugurale del Girone Preliminare di Qualificazione al Campionato Europeo di categoria. Al Multieventi i ragazzi di Matteo Selva sono stati superati per 1-7 dal Kosovo. Il gol della bandiera sammarinese è arrivato su punizione grazie a Simone Andolina. L'Under 19 tornerà in campo domenica per la gara conclusiva contro l'Azerbaijan.

