Futsal, via al campionato: apre il Murata, contro la Folgore

Dopo il Campionato sammarinese di calcio, tocca stasera a quello di calcio a 5, che riparte con cinque partite e le restanti due da giocarsi tra domani e giovedì. Ad aprire le gare sarà il Murata campione in carica contro la Folgore, alle 20.15 a Domagnano. I bianconeri arrivano con una squadra quasi del tutto rinnovate e un nuovo allenatore, ma anche Falciano arriva con una nuova guida tecnica e vari innesti. A seguire, toccherà a Libertas - Cailungo.

Stessi orari per le partite di Fiorentino, con Faetano - Tre Penne come primo dei due incontri. Rosa in larga parte confermata per la squadra di Città, dopo il terzo posto dell'anno scorso, ma anche in questo caso con un nuovo allenatore, per puntare di nuovo alla lotta al vertice. In serata, Virtus - Cosmos. Acquaviva, seconda lo scorso anno, ha confermato capitan Belloni e mister Michelotti, così come i gialloverdi, che però hanno una rosa arricchita di vari elementi d'esperienza.

La gara più attesa della serata, anche per le assolute novità in campo, sarà quella delle 22 al Multieventi, tra Juvenes Dogana e La Fiorita. L’unico match indoor di serata presenta per ambedue le formazioni acquisti importanti con esperienze in Nazionale maggiore, tra cui Andrea Ercolani. Si tratta di un ritorno nel nostro campionato per il nuovo pivot de La Fiorita, dopo la parentesi a Rimini.

Si proseguirà domani sera alle 22, di nuovo al coperto, ma nella palestra di Acquaviva, per Pennarossa - Domagnano. Dopo il secondo posto del 2024/25 e il nulla di fatto dell'anno scorso, Chiesanuova ha investito pesantemente e si è assicurata la coppia vincente Busignani - Protti. Sono loro i favoriti d'obbligo per la vittoria di coppa e campionato. Continuità per i giallorossi, che hanno fatto pochissimi cambi rispetto allo scorso anno.

Infine, giovedì, sempre alle 22 e sempre ad Acquaviva, Fiorentino - Tre Fiori chiuderà il primo turno. Derby tutto da scoprire, perché entrambe hanno stravolto la propria rosa. Riposerà il San Giovanni.

Il programma del 1° turno:

Folgore - Murata stasera ore 20.15 Domagnano

Faetano - Tre Penne stasera ore 20.15 Fiorentino

Libertas - Cailungo stasera ore 21.45 Domagnano

Virtus - Cosmos stasera ore 21.45 Fiorentino

Juvenes Dogana - La Fiorita stasera ore 22 Multieventi

Pennarossa - Domganano martedì 15/09 ore 22 Palestra Acquaviva

Fiorentino - Tre Fiori giovedì 17/09 ore 22 Palestra Acquaviva.







