Futsal Week, il Marocco U21 ne segna 7 a San Marino all'esordio

Si apre con una sconfitta la Futsal Week October Cup per la Nazionale sammarinese di futsal. In Croazia, i titani cedono per 7-0 al Marocco Under 21. Nel primo tempo Protti salva i biancazzurri con due parate importanti, poi però Iouazzinen sblocca il punteggio e manda i suoi all'intervallo avanti con il minimo scarto. Il Marocco si scatena nella ripresa e segna subito, con la rete di Chkairi dalla distanza.

San Marino prova a rimettersi in partita ma si ferma sulla traversa, quella colpita da Pasqualini, prima che, sul prosieguo dell'azione, l'arbitro assegni una punizioni all'avversari sul prosieguo dell'azione, per doppio possesso di Protti nella propria metà campo. Dal piazzato nasce il 3-0 di Azzakhnini, a cui segue subito il 4-0 di Benbrahim dalla distanza, a porta vuota, con Protti salito per sostenere l'azione. Nel finale, il Marocco scarica la cartuccera e segna ancora tre volte, tra il 32' e il 39', con un tap-in di Edders, un sinistro all'angolino di Ahib e l'azione corale conclusa da El Jarrari, nell'occasione portiere volante.

Futsal Week October Cup, DAY 1 | San Marino – Marocco U21 0-7

SAN MARINO: Protti, Pasqualini, Maiani, Michelotti, Ercolani A disposizione: Giulianelli, Para, Zafferani, De Angelis, Barbano, Cola, Chezzi, Toccaceli, Dolcini Allenatore: Roberto Osimani

MAROCCO UNDER 21: Laghrissi, Chkairi, El Jarrari, Iouazzinen, Ait Hemmou A disposizione: Ahir, Azzakhnini Aouragh, Benbrahim, Edders, El Amri, Laghrarba, Nassiri, Tuhami, Yarti Allenatore: Youssef Garrimou

Arbitro 1: Nejc Duscak Arbitro 2: Semir Keserovic

Marcatori: 17’ Iouazzinen, 21’ Chkairi, 25’ Azzakhnini Aouragh, 25’ Benbrahim, 32’ Edders, 33’ Ahib, 39’ El Jarrari

Ammoniti: Ercolani, Chezzi.

