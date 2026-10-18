NAZIONALI Futsal Week, San Marino batte la Groenlandia: sarà finale per il 3° posto Una doppietta di Chezzi frutta il 2-0 ai biancazzurri. Oggi la sfida alla Svizzera

Futsal Week, San Marino batte la Groenlandia: sarà finale per il 3° posto.

San Marino batte la Groenlandia 2-0 e si riscatta nella seconda giornata della Futsal Week October Cup. Dopo la sconfitta per 7-0 contro il Marocco Under 21, i biancazzurri di Roberto Osimani vincono grazie a una doppietta di Matteo Chezzi, a Poreč, in Croazia. Le reti arrivano al 9' del primo tempo e al 4' del secondo, inframmezzate da una serie di parate e letture decisive di Mattia Protti, in porta. Con questo successo, San Marino si guadagna il secondo posto nel girone e la finale per il 3°-4° posto, che giocherà oggi alle 16 contro la Svizzera.

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