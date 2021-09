FUTSAL Futsal Week: San Marino cede all'Arabia Saudita 7-0

Sconfitta per 7-0 per la Nazionale di San Marino di futsal nella prima partita del torneo Futsal Week in Croazia. La squadra del ct Roberto Osimani è andata al riposo con il passivo di 5-0, nella ripresa le altre due reti dell'Arabia Saudita. I Titani torneranno in campo per la seconda partita contro Malta, per poi chiudere sabato contro il Montenegro.

