FUTSAL Futsal Week, San Marino chiude al terzo posto: battuta la Svizzera ai rigori La finale 3a-4a posizione finisce 1-1, poi i titani vincono dal dischetto

Futsal Week, San Marino chiude al terzo posto: battuta la Svizzera ai rigori.

La Nazionale sammarinese di calcio a 5 chiude al terzo posto la Futsal Week October Cup. A Poreč, i ragazzi del ct Roberto Osimani battono la Svizzera ai calci di rigore nella finale per la 3a-4a posizione, dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari.

Eppure gli elvetici avevano aperto al meglio la partita, segnando dopo soli sei secondi con Celeb. Il pareggio, però, arriva nel giro di tre minuti con De Angelis, che si procura una punizione dal limite e segna sugli sviluppi del calcio piazzato. Nel resto del primo tempo, tanto equilibrio e una vera occasione per parte: una traversa colpita dalla Svizzera e una super parata di Aranya a negare il goal a Ercolani.

Equilibrio c'è anche nella ripresa e conduce al pareggio finale. Si arriva, così, ai rigori, dove San Marino è impeccabile, segnando tutti e cinque i tentativi. La Svizzera si ferma sul palo, quello colpito da Arpagaus, che vale il terzo posto per i titani.

Futsal Week October Cup, DAY 3 | Svizzera – San Marino 1-1 (5-6 d.c.r)

SVIZZERA: Aranya, Berke Celebi, Kägi, Ljamalari, Marcoyannakis. A disposizione: Arpagaus, Benetti, Tiago Bozza, Bytyqi, Gächter, Hasler, Mannhart, Meleleo, Valentim. Allenatore: Mićo Martić.

SAN MARINO: Protti, Maiani, Zafferani, Pasqualini, Ercolani. A disposizione: Giulianelli, Barbano, Chezzi, Cola, De Angelis, Beccari, Para, Toccaceli, Michelotti. Allenatore: Roberto Osimani.

Arbitro 1: Semir Keserović. Arbitro 2: Nejc Dušćak. Cronometrista: Dragan Župan.

Ammoniti: Ljamalari, Marcoyannakis, Hasler, Ercolani, Pasqualini, Cola.

Marcatori: 0’ 6” Berke Celebi, 3’ 48” De Angelis.

Sequenza rigori: Marcoyannakis (segnato), Maiani (segnato), Kägi (segnato), Cola (segnato), Valentim (segnato), Pasqualini (segnato), Arpagaus (sbagliato), Ercolani (segnato), Ljamalari (segnato), Chezzi (segnato).

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