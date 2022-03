FUTSAL Futsal Winter Cup: doppietta di Busignani ma la Norvegia vince 3 a 2

La Nazionale di futsal di San Marino debuttato nella Futsal Winter Cup affrontando la Norvegia. Partita equilibrata, quella che ha contrapposto sammarinesi e norvegesi. La prima opportunità è per i Titani: un intercetto porta De Angelis davanti a Rakvaag, ma è decisiva la rimonta di Eggen. Sulla laterale, Busignani non riesce a coordinarsi, con libertà, sul secondo palo. Fanno seguito un paio di affondi scandinavi che chiamano in causa Protti, sollecitato in due occasioni consecutive al 7’. San Marino ci prova con la volante di Busignani e ci mette tanta energia. A volte troppa, come nell’occasione che porta all’ammonizione di De Angelis a metà frazione. Di lì a poco arriva il vantaggio della Norvegia, che sfrutta il movimento di Eggen per fingere un retropassaggio che attrae Zafferani. Lo stesso Eggen gli sbuca alle spalle per incontrare il perfetto assist da schema laterale di Vie, quando il count-down all’intervallo segna 8’30”.

Di lì al cambio campo ci prova nuovamente Busignani che non sfonda, così come gli attacchi norvegesi che spiovono preferibilmente da palla inattiva. I ragazzi di Silvio Crisari approcciano bene la ripresa, calciando tre volte in porta. Ma a segnare è San Marino. Punizione centrale affidata a Busignani, che trova il pertugio giusto per battere di potenza Ravkaag e rimettere il risultato in parità. Una manciata di minuti più tardi Mattioli prova a capitalizzare l’inerzia favorevole, poi è monumentale Protti nel negare il 2-1 al solito Eggen prima, a Welo poi. Il gol è nell’aria e si materializza al 33’, grazie alla bella giocata di Moen.

Il laterale salta Matteo Moretti e serve a centro area un assist che Okland deve solo appoggiare in rete. Il pivot norvegese colpisce una seconda volta un minuto più tardi, sfruttando l’intercetto di Andreassen per mandare a vuoto la scivolata di Felici ed esplodere un gran mancino all’angolo basso. San Marino risponde con un paio di tentativi di Mattioli e non riesce a rientrare in partita con 210 secondi effettivi da giocare, quando su corner di Moretti, Busignani arriva a calciare al volo. Destro preciso che incoccia sulla base del palo e attraversa l’intera area di porta, prima di uscire beffardamente sul fondo. L’universale sammarinese si sarebbe rifatto al 39’, quando De Angelis è abile a conquistarsi il calcio di punizione che vale un tiro libero. Busignani resta freddo davanti a Rakvaag e fissa il punteggio di 3-2, invariato anche dopo l’ultimo minuto di portiere volante (Zafferani) ed una staffilata dello stesso Busignani, alzata in corner dal portiere scandinavo. Domani a mezzogiorno, a Parenzo in Croazia, la sfida con l’Ungheria.

