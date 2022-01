La Nazionale Sammarinese di Futsal ha pareggiato per 2 a 2 contro la Slovenia Under 19 nella terza partita della Futsal Winter Cup che si sta giocando in Croazia. Sotto per 2 a 0 dopo il primo tempo, la squadra di Roberto Osimani ha strappato il pareggio grazie alla splendida doppietta di Fabio Belloni. Domani i Titani scenderanno in campo alle 10 contro il Belgio nella quarta ed ultima partita del torneo.