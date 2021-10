Gabellini spinge il Domagnano ai quarti: San Giovanni ko 1-0

Domagnano - San Giovanni

Il successo di misura nella gara di andata consente al Domagnano di dormire sonni tranquilli, ma non troppo. Il San Giovanni, con un gol, porterebbe gli ottavi ai tempi supplementari ma gli uomini di Tognacci non riescono a sfondare e allora i Lupi chiudono con una doppia vittoria nei 180 minuti. Nel primo tempo solo giallorossi in campo: l'ex Fancellu ci prova a giro dal limite, palla fuori di poco. Poi capitan Rossi arriva sul fondo e mette in mezzo per Gaiani che calcia un rigore in movimento trovando la pronta risposta di De Angelis.









L'inizio della ripresa è ancora a marca Domagnano: Brighi va da Angelini, botta di prima intenzione che passa a centimetri dal bersaglio grosso. 60 secondi dopo verticalizzazione per Fancellu: il 30 entra in area, resiste alla carica ma non supera un attento De Angelis, bravo con i piedi. Da qui esce il San Giovanni che ha le migliori occasioni: Strologo ributta la sfera in mezzo e Colonna si supera sulla deviazione da due passi di Paoloni. L'estremo difensore del Domagnano è sul pezzo anche quando rimedia all'errore del proprio compagno che, con un retropassaggio suicida, manda in porta Mema. Ora è un assedio: da corner Montebelli fa da torre per De Biagi, incornata alle stelle da pochi metri. Alla caccia del gol per i supplementari i rossoneri si sbilanciano e i ragazzi di Mancini giocano di rimessa: il tentativo di Parma dai 25 metri è indirizzato all'angolo basso, De Angelis tiene ancora a galla i suoi. Almeno fino al 93' quando Angelini imbuca per Gabellini che ha la metà campo libera e si invola prima di siglare il centro della sicurezza. Domagnano ai quarti, San Giovanni fuori a testa alta.