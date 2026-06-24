NAZIONALE Gabriel Capicchioni giocherà in NCAA Division 1 a Miami L'attaccante sammarinese sarà impegnato con la Florida International University.

Gabriel Capicchioni giocherà in NCAA Division 1 a Miami.

Gabriel Capicchioni giocherà nella NCAA Division 1, il livello più alto dello sport universitario negli Stati Uniti organizzato dalla National Collegiate Athletic Association. L'attaccante della Nazionale di San Marino sarà impegnato con la Florida International University, uno dei programmi collegiali più forti d'America e trampolino di lancio per la MLS e il professionismo. Per Miami sono passati calciatori come Robin Fraser, ex difensore della nazionale USA e successivamente allenatore MLS, Steve Ralston, uno dei centrocampisti più importanti nella storia della MLS e Tyrone Marshall, ex nazionale giamaicano e professionista MLS.

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