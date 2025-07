Gabriel Capicchioni: "Pesavo solo 700 grammi e mi hanno dato l'opportunità di vivere la mia vita e giocare a calcio"

"Mi chiamo Gabriel, sono nato a sole 28 settimane nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Rimini nel 2006. Pesavo 700 grammi. Adesso ho conseguito la maturità linguistica, gioco a calcio nel Rimini e nella Nazionale di San Marino". Inizia così il post del sammarinese Gabriel Capicchioni:

"Volevo mandare un messaggio a tutte le famiglie - ha detto a San Marino RTV - che in questo momento stanno attraversando un momento difficile con i loro bambini che purtroppo, come è successo anche a me, sono nati prima del dovuto e questo può creare un stato di angoscia. Però se posso dare un messaggio rassicurante alle famiglie, vorrei dire di aver fiducia negli infermieri e nei medici perché mi hanno aiutato, un messaggio rivolto al gruppo della TIN, della terapia intensiva neonatale di Rimini che mi ha dato l'opportunità di giocare a calcio, vivere la mia vita"

Un messaggio che il calciatore sammarinese ha voluto rivolgere anche ai genitori: “Abbiate fiducia: io sono la prova che anche i più piccoli, con il giusto amore e le cure giuste, possono diventare forti e crescere”

"Non è fragilità ma sicuramente i bambini che nascono prematuri hanno una forza straordinaria".



In attesa di scegliere una nuova maglia di club, il presente sportivo di Gabriel parla di Nazionale di San Marino, mentre il futuro è tutto da scrivere.

"Il sogno è arrivare al top". Top cosa vuol dire? "Top significa giocare in Serie A, Premier League, La Liga".