Gabriel Capicchioni: "Se contro la Bosnia diamo tutto, possiamo fare un buon risultato"

Gabriel Capicchioni

Questa sera al San Marino Stadium la nazionale di Roberto Cevoli sfida la Bosnia. Verso una maglia da titolare l'attaccante Gabriel Capicchioni.

"Arriviamo da un'amichevole fatta contro il Modena un mesetto fa, un mesetto e mezzo, fatta discretamente bene, anche se abbiamo perso 4-1. Stasera affronteremo la Bosnia, una squadra di alto livello e sicuramente la partita sta nelle nostre mani. Dobbiamo vedere come affrontarla e l'atteggiamento sta a noi".

Nella partita dell'andata San Marino ha fatto una bella prestazione, l'ha decisa con un colpo di Dzeko. C'è così un po' la convinzione di poter fare colpaccio?

"Sì, nello spogliatoio ce lo ripetiamo tutti i giorni, che si può fare risultato se ci si creda, che non è impossibile. Quindi se ci mettiamo del nostro sicuramente possiamo fare un risultato buono, sia per noi che per San Marino".

Nell'amichevole di Modena hai segnato, tu come arrivi a questa partita?

"Arrivo allenato, motivato a fare bene, se entro o anche gioco titolare, gioco al 100% per la mia nazione".







