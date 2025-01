CALCIO SAMMARINESE Gabriele Gravina: "Con San Marino un rapporto bellissimo" Presente al San Marino Stadium anche il vice presidente della UEFA e presidente della FIGC per partecipare all'assemblea della FSGC.

A San Marino per l'assemblea della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio anche il vice presidente della UEFA Gabriele Gravina:

"Un bellissimo rapporto con una federazione come quella di San Marino, devo dire, giovane ma molto dinamica, molto snella, una federazione molto attiva. I rapporti di amicizia tra Italia e San Marino vanno anche al di là del mondo del calcio, sono rapporti personali, di amicizia. Tornare a San Marino è sempre davvero un bellissimo regalo che noi facciamo a noi stessi".

Presidente, a me piace ricordare come a livello di settore giovanile le attività del calcio di San Marino siano collegate, legate proprio all'Italia, perché le nostre squadre partecipano ai campionati italiani.

"Sì, abbiamo raggiunto una bellissima sintonia, un'armonia sportiva con la federazione di San Marino, abbiamo stipulato delle convenzioni molto importanti. Sono particolarmente orgoglioso della riconoscenza anche della Federazione di San Marino verso la Federazione italiana, riconoscendoci dei meriti forse eccessivi, ma per noi importanti, che ci inorgogliscono, che hanno generato degli effetti positivi proprio nello sviluppo del calcio all'interno della Federazione di San Marino, del territorio di San Marino, quindi siamo felici di questo connubio, di questo bellissimo rapporto che continueremo a coltivare. Per noi è importante, è importante sul piano dell'amicizia, dello scambio di informazioni, di idee, ci incontriamo spesso a Roma, ci incontriamo spesso qui a San Marino, è veramente un rapporto molto molto bello".

Oggi lei rappresenta la UEFA nel suo ruolo di vicepresidente, in questa grande famiglia uno spazio ce l'ha anche la Federcalcio di San Marino.

"Noi non facciamo distinzione all'interno della UEFA ed è giusto perché non esiste la piccola dimensione e la grande dimensione. Il calcio è un linguaggio universale, devo dire che proprio la UEFA, credo che attraverso l'Hat-Trick6 e attraverso anche gli ottimi risultati conseguiti ad Euro 2024, questo nuovo format delle competizioni internazionali, ha sviluppato risorse delle quali San Marino sta usufruendo, come tutte le altre federazioni. Molte attività, molti investimenti, molte patrimonializzazioni che San Marino sta portando avanti sono legate anche a questa importante partecipazione nella grande famiglia della UEFA".

Le chiedo un'ultima cosa, nel suo duplice ruolo mi ha fatto un assist, la soddisfazione di portare quattro squadre nella nuova Champions League al turno successivo comunque è un bel risultato per il presidente della FIGC?

"Per noi sì, stiamo lavorando da diversi anni, devo dire abbiamo toccato un livello di soddisfazione molto alto, dobbiamo mantenerlo e mantenerlo come sappiamo è sempre molto più difficile, però in questo momento ci godiamo questi risultati e speriamo di poterli anche migliorare".

