Gai, che magia: Tre Penne di misura sulla Virtus

Nicola Gai si conferma tra i giocatori più decisivi - forse il più decisivo - del campionato sammarinese. La sua magia, oltre il 90’, regala tre punti d’oro al Tre Penne al termine di una sfida ostica contro la Virtus. La partita, infatti, è bloccata: merito delle difese con Giacomoni che giganteggia per Acquaviva e Lombardi per Città, assieme ai compagni di reparto D’Altri e Genestreti. Vien da sè che le occasioni, nel primo tempo, si contino sulla punta delle dita. Iniziano i neroverdi: Alijhaej si crea lo spazio per calciare, missile alzato in corner da Lanzoni che sostituirà Migani nel migliore dei modi. Il Tre Penne replica con il colpo di testa di Pieri da corner, fuori non di molto.









Al 26’ proteste da parte della Virtus per un possibile tocco con il braccio in area di Gai, il direttore di gara lascia proseguire. Si passa alla ripresa, i ritmi si alzano e - di conseguenza - le emozioni. Manuel Battistini arpiona nell’area piccola, scarica per Santucci che mette dentro e Golinucci non arriva sulla sfera per questione di centimetri o poco più. Pochi minuti dopo clamorosa chance per la Virtus: ancora Manuel Battistini protagonista, Lanzoni smanaccia e l’ex Marigliano calcia a lato con la porta praticamente sguarnita. Ancora più clamoroso quello che succede sull’altro versante: contropiede azionato da Gai, Pieri - a tu per tu con Stimac - opta per lo scavetto che si stampa sulla traversa e torna in campo. Il Tre Penne si affida ai singoli: Gai raccoglie al limite e cerca l’angolino, super risposta di Stimac che si distende e mette in corner con la manona. Sembra una classica partita da 0-0 ma il “solito” Gai fa saltare il banco: poco prima Pieri si invola e viene murato alla grande da Stimac, l’azione prosegue e l’8 biancazzurro la infila sotto al sette con una sassata tanto potente quanto precisa. 1-0 Tre Penne che si porta a casa un successo fondamentale nella corsa alle prime 4 della regular season.