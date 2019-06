Gala concert: musica e sport nell'evento della FSGC al Teatro Titano

Gala concert: musica e sport nell'evento della FSGC per gli Europei U-21

Si gioca questa sera alle 21 al San Marino Stadium, la seconda partita della fase finale dei campionato Europei Under 21. In campo Francia e Croazia, con i transalpini reduci dalla sofferta vittoria con l'Inghilterra mentre la Croazia deve riscattare la brutta sconfitta rimediata contro la Romania. Intanto ieri sera, concerto di Gala al Teatro Titano con la presenza dei Capitani Reggenti e di Gabriele Gravina, presidente della FIGC

Musiche per l'Europa. Questo il titolo della serata di Gala organizzata dalla Federazione Sammarinese Gioco Calcio nella splendida cornice del Teatro Titano. Un omaggio in musica per i paesi partecipanti al campionato Europeo Under 21, con la presenza dei Capitani Reggenti, le autorità politiche e sportive della Repubblica e il presidente della Figc, Gabriele Gravina. L'Orchestra Sinfonica della Repubblica di San Marino, diretta dal maestro Lorenzo Perugini e la Corale San Marino del maestro Fausto Giacomini, hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra le culture musicali delle nazioni presenti sul Titano per la rassegna calcistica continentale. Esibizioni e brani dei più grandi compositori internazionali, da Gioacchino Rossini a Offenbach, da Elgar a Beethoven. Uno spettacolo affascinante e particolarmente apprezzato, per due delle principali eccellenze della Repubblica di San Marino.