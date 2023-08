AMICHEVOLE Gambettola - Victor 0-2 Nella ripresa Sabba su rigore e Manara firmano la vittoria nell’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione

Quinta ed ultima amichevole per il Victor San Marino, Cassani ruota quasi tutte le sue pedine rispetto a Russi tra i titolari trovano conferme solo Pazzini e Bertolotti. E sono molto confusi i primi minuti del Victor. Meglio il Gambettola di Marco Bernacci. Sull’ingenuità di Lombardi, Longobardi è il solito uomo d’area, Pazzini risolve il problema al compagno di squadra. Nicholas D’Este, salta netto l’avversario sull’out di sinistra la conclusione è ribattuta in angolo. Dal corner la sfera a Sollaku tiro secco e potente bloccato da Golinucci. D’Este, movenze da attaccante di qualità, conclusione potente ma non precisa. Dall’altra parte la punizione ben calciata porta scompiglio nella difesa di Cassani che si rifugia in angolo. Brutto scontro tra il portiere del Gambettola Golinucci e il centroavanti del Victor, D’Este, per fortuna senza conseguenze. Ripresa, alza il ritmo il Victor, Lazzari per Morelli conclusione larga. Leon Gerboni bene a sinistra palla radente che non trova alcun compagno all’appuntamento. Il risultato si sblocca alla mezz’ora. Fallo su Haruna trattenuta evidente e Sabba trasforma dagli 11 metri. Aperta la scatola il Victor raddoppia con Lattarulo lucido per Manara e diagonale vincente. Nel finale occasioni per entrambe le formazioni ma il risultato non cambierà più. A Longiano, Victor batte Gambettola 2-0.

Lorenzo Giardi

