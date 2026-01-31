TV LIVE ·
Garcia Rufer e De Nicolò ribaltano il Murata: 3-2 Folgore

I giallorossoneri di Oscar Lasagni vincono in rimonta contro un Murata che va avanti per due volte grazie all'autorete di Sartori e Uva ma viene recuperato dalla doppietta di Augusto Garcia Rufer e dal centro di De Nicolò quasi allo scadere.

di Alessandro Ciacci
31 gen 2026

La Folgore si complica la vita da sola, regala due gol ad un Murata battagliero ma alla fine reagisce e rimonta, portando a casa il quarto successo nelle ultime cinque. E' 3-2 per gli uomini di Lasagni, in un match dalle grandi emozioni. Prima vera occasione con la mischia che si crea nell'area di rigore bianconera e Sias che – in qualche modo – se la ritrova lì. Ma il Murata è vivo e passa alla mezz'ora: De Biagi mette dentro dalla trequarti e Sartori – nel tentativo di anticipare Tahiri – se la infila nella propria porta per il vantaggio a sorpresa dei ragazzi di Mancini. Ma la gioia dura poco, esattamente un minuto: perché Malaponti si fa trovare tra le linee e imbuca per Augusto Garcia Rufer che in diagonale supera Sias e firma l'immediato pareggio della Folgore. Sull'1-1 però i giallorossoneri peccano nuovamente di concentrazione e – al primo e unico minuto di recupero della prima frazione – tornano sotto: Tourè e Miori bucano l'intervento, Uva si ritrova a tu per tu con De Angelis ed è glaciale. 2-1 Murata, all'intervallo.

Nella ripresa la Folgore torna in campo con altro piglio: Fall da lontanissimo, Sias si allunga e allontana. Poi l'ingresso di Jacopo Raschi cambia i connotati alla partita: il cross tagliato nell'area piccola diventa preda di Augusto Garcia Rufer che anticipa Sias, fa doppietta e 2-2 riportando in quota Falciano. L'ex attaccante del San Giovanni – galvanizzato dalle due reti – va anche a un passo dalla tripletta ma nulla da fare. Dall'altra parte proteste del Murata per il possibile contatto in area tra Tourè e Uva, su cui il direttore di gara fa ampi cenni di alzarsi. Il finale è tutto della Folgore, tripla clamorosa chance ai -15. Schema da corner, De Nicolò va in diagonale e Sias respinge poi è monumentale Bello che si immola sul tentativo a botta sicura di Miori. Infine Pancotti mette a lato di testa. Ma – a 5 minuti dalla fine – lo stesso schema porta al 3-2: Raschi batte corto, De Nicolò – anche lui decisivo da subentrato, per quantità e qualità - sfrutta la deviazione per battere Sias e completare la rimonta.

Dopo un periodo di appannamento la Folgore si è rimessa in marcia, il Murata va a un passo dal cancellare il segno “-” dalla classifica ma resta sotto zero.




