QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 21 Gasperoni e Casadei: "Abbiamo sofferto la Finlandia, ma ora testa alla Romania" I due giocatori commentano la sconfitta per 7 a 0 con la Finlandia nel girone di qualificazione agli europei di categoria del 2027

Gasperoni e Casadei commentano la sconfitta per 7 a 0 con la Finlandia nel girone di qualificazione agli europei di categoria del 2027.



Simone Gasperoni (centrocampista):

"Sicuramente ci aspettavamo che fossero forti e questo è un dato di fatto, non ci aspettavamo forse che fossero così tanto superiori e sicuramente dobbiamo prendere ciò che abbiamo fatto di buono e ripartire da martedì. Sicuramente ci aspettiamo che possa succedere queste cose, dobbiamo essere bravi noi in campo a riuscire a reagire, stringere i denti e come squadra riuscire a rialzarci. Adesso il modo migliore per reagire è arrivare a martedì con la testa giusta per riscattarsi".

Jacopo Casadei (portiere):

"E' stata una gran partita da parte loro perché comunque ci aspettavamo le cose che hanno fatto, ma sicuramente intensità minore perché ci hanno chiuso molto nell'uscita dal basso, hanno avuto anche una specie di strapotere quando erano davanti, impostavano molto bene il gioco e arrivavano davanti all'area quasi sempre, molte volte sia nel primo tempo che nel secondo, quindi ci hanno un po' messo sotto però comunque penso che ci siamo difesi abbastanza bene. Quindi sì, come esordio c'è questo nuovo biennio, possiamo essere abbastanza contenti. Io sono contento del mio, però sicuramente posso migliorare su qualche aspetto, ma sono anche contento della squadra perché comunque siamo una squadra completamente nuova, molti ragazzi giovani e quindi affrontare queste partite, questi palcoscenici anche con gente di 21 anni, comunque gente grande è tosta".

Ascolta anche le parole del mister Cecchetti.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: