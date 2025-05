Gasperoni e Riccardi stendono il Faetano: 2-0 La Fiorita e semifinale play-off

Anche il ritorno del “derby del Marano” va a La Fiorita: 2-0 al Faetano. Tutto facile per i gialloblu, a caccia dell'ennesima partecipazione consecutiva nelle coppe europee. Prima fase di studio, con il Faetano che regge bene in difesa. Poi, nella seconda metà, cresce Montegiardino d’intensità e di pericolosità: Massari si accentra e calcia da fuori, palla fuori di pochissimo. Annullato per fuorigioco, invece, il possibile vantaggio di Zafferani sul servizio di Ambrosini. Ancora il 10 veste i panni dell’assist-man e crossa con i giri giusti per Massari che, solo in area, incorna ma non inquadra lo specchio. Nel finale di prima frazione è assedio La Fiorita: Zafferani in fotocopia al gol cancellato, Forconesi attento a respingere con i piedi pi la difesa fa muro sul tentativo di Lunadei. Ennesima occasione con la punizione di Ambrosini, a centimetri dal bersaglio grosso. La spinta incessante porta al meritato 1-0, proprio al 45’: Gasperoni lascia Lisi sul posto, tiro-cross con il mancino che non trova nessuna deviazione e s’insacca all’angolino. Dopo il gol all’andata, il capitano si ripete anche al ritorno e mette il match in discesa per La Fiorita. Che ha ancora una chance per l’immediato raddoppio ma Forconesi tiene a galla i suoi, facendosi trovare pronto sul destro di Riccardi.

I gialloblù di Stefano Ceci chiudono definitivamente i giochi qualificazione ad inizio ripresa. Azione da quinto a quinto: Gasperoni mette dentro e Alberto Riccardi buca Forconesi, che tocca ma questa volta non può nulla. 2-0 e match che ormai ha ben poco da dire, il Faetano però onora il finale del suo campionato sfiorando a più riprese l’accorcio. Questa volta non si può nemmeno parlare di gol annullato quando Lisi batte Vivan ma a gioco fermo per l’offside di Brisigotti. Vicinissimo al 2-1 invece Romano: invenzione di Brisigotti, finta di corpo del numero 90 e missile che si stampa sulla traversa. Infine, Brisigotti si mette in proprio e ci prova su punizione, palla a lato. Finisce così: La Fiorita vince con un gol per tempo ed ora si prepara ad una semifinale tutta da vivere contro il Cosmos.